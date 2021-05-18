مجهولون يقتحمون احدى الشركات في بغداد ويسرقون مبلغا ماليا كبيرا

2021/05/18 | 09:55 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، باقتحام مسلحين مجهولين لشركة في بغداد وسرقة مبلغ 55 مليون دينار.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (18 أيار 2021)، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا شركة مختصة بتوصيل البضائع في منطقة الداوودي في بغداد وسرقوا مبلغ 55 مليون دينار".

واضاف، ان "هذه الشركة تعتبر من كبريات شركات بغداد المختصة بتوصيل البضائع".

واشار المصدر الى ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، بعد فرار المسلحين الى جهة مجهولة".

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