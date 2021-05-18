2021/05/18 | 09:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

549 مشاهدة

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن منح الأولوية والمفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على قروض البناء والترميم.

وذكر المصرف في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 أيار 2021)، ان "قروض الـ50 مليون للبناء والترميم تمنح للموظفين، وهناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد في الحصول على القرض".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قروض بـ50 مليون دينار من الرافدين لهذة الشريحة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قروض بـ50 مليون دينار من الرافدين لهذة الشريحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).