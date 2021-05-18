2021/05/18 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 12 متهماً بينهم بجريمة القتل العمد في محافظات صلاح الدين وذي قار والديوانية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 12 متهماً بينهم بالقتل في ثلاث محافظات المركز الخبري الوطني.

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