متظاهرون يقطعون طريقاً حيوياً في ديالى احتجاجاً على تردي الكهرباء

2021/05/18 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في ديالى، الثلاثاء (18 أيار 2021)، بأن عشرات المواطنين قطعوا طريقاً حيوياً في المحافظة احتجاجاً على تردي الكهرباء.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من مواطني ديالى قطعوا طريق بعقوبة- خانقين الاستراتيجي قرب في قضاء المقدادية 40 كم شمال شرقي بعقوبة".

وأضاف، أن "المتظاهرين قطعوا الطريق الحيوي احتجاجا على سوء الكهرباء وتراجع ساعات التجهيز خلال الأيام الماضية".

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