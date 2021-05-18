محافظة عراقية تتجاوز 45 درجة مئوية.. طقس حار في عموم البلاد - عاجل

2021/05/18 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الهيئة العامة للامواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، الى ان بعض المحافظات في البلاد، تصل حرارتها نهار هذا اليوم الى 45 درجة مئوية.

وقال بيان للهيئة، ان "الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية صحوا مصحوبا ببعض الغيوم، فيما يكون في المناطق الشمالية، غائم جزئي".

واضاف، ان "درجة الحرارة في محافظات المثنى وميسان والديوانية والنجف الاشرف تصل الى 45 درجة مئوية، فيما سجلت محافظة البصرة اعلى درجة حرارة بواقع 46 درجة مئوية".

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