بغداد: 5 وفيات بحوادث سير خلال 24 ساعة في العاصمة

2021/05/18 | 10:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي 5 أشخاص مصرعهم، في حوادث سير ودهس متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية، في العاصمة بغداد.

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وذكر مصدر أمني لـ"ناس"، (18 أيار 2021)، أن "ثلاثة حوادث سير حصلت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، راح ضحيتها 5 أشخاص بينهم طفلان".

وأضاف المصدر، أن "طفلا تعرض لحادث دهس بعجلة لاندكروز في منطقة الكفاءات، أدى إلى وفاته في الحال، ليتم نقل جثته إلى المستشفى".

وفي حادث منفصل بيّن المصدر أن "امرأتين تعرضتا لحادث دهس في حي العامل ببغداد، وكان بصحبتهما طفل، ما أدى إلى وفاة الامرأتين والطفل في الحال".

وتابع، أن "الشخص الذي دهس الامرأتين والطفل، كان يستقل عجلة نوع جارجر، وتم إيداعه التوقيف، ونقل الجثث إلى الطب العدلي".

وأشار المصدر إلى أن "حادثا آخر وقع على جسر الجادرية تمثل باصطدام 3 عجلات ببعضها البعض، ما أدى إلى وفاة سائق إحدى العجلات وإصابة الآخرَين بجروح أحدهما ضابط في الجيش العراقي".

وتابع، أنه "تم نقل جثة المتوفي إلى الطب العدلي والمصابين إلى المشفى لتلقي العلاج".

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