قطع طريق استراتيجي في دالى احتجاجاً على سوء الكهرباء

2021/05/18 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قطع العشرات من المتظاهرين في ديالى، الثلاثاء، طريق ستراتيجي شمال شرق المحافظة بسبب سوء الخدمات.

وقال رئيس مجلس المقدادية السابق عدنان التميمي ان ” العشرات من المتظاهرين قطعوا طريق بعقوبة-خانقين قرب منطقة الهارونية شرقي المقدادية احتجاجا على سوء الكهرباء”.واضاف ان”وضع الطاقة في مناطق واسعة بالمقدادية سي للغاية منذ اسابيع عدة ما دفع الاهالي للخروج في تظاهرة سلمية”.

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