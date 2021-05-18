قطع طريق استراتيجي في دالى احتجاجاً على سوء الكهرباء

قطع العشرات من المتظاهرين في ديالى، الثلاثاء، طريق ستراتيجي شمال شرق المحافظة بسبب سوء الخدمات.
وقال رئيس مجلس المقدادية السابق عدنان التميمي ان ” العشرات من المتظاهرين قطعوا طريق بعقوبة-خانقين قرب منطقة الهارونية شرقي المقدادية احتجاجا على سوء الكهرباء”.واضاف ان”وضع الطاقة في مناطق واسعة بالمقدادية سي للغاية منذ اسابيع عدة ما دفع الاهالي للخروج في تظاهرة سلمية”.
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