بانتظار الحل .. وليس وقف اطلاق النار؟ - سيمون خوري

2021/05/18 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيمون_خوري بإنتظار الحل ...؟!وليس وقف اطلاق النار ...والحجارة .سيمون خوري :ونحن صغاراً صفقنا كثيراً للكابوي الأمريكي ، في معارك التطهير العرقي ، التي خاضها ضد الهنود الحمر اصحاب الأرض في أمريكا الشمالية .



وتحول الممثل " جون واين " نموذجاً للبطل الفردي .في حينها، لم ندرك ان هذا الكابوي ليس سوى مستوطن أوروبي محتل .



حيث تعرضنا كما مختلف بلدان العالم الى عملية غسيل دماغ بواسطة " الميديا " والسين ......





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