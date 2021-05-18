الكاظمي يعرب عن أسفه واعتذاره للرئيس الايراني عن الهجمات الاخيرة على المقرات الدبلوماسية الايرانية في العراق

2021/05/18 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) إلى أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعرب روحاني خلاله عن أسفه للهجمات الأخيرة على المقرات الدبلوماسية الإيرانية في العراق، وأن الكاظمي عبر بدوره عن أسفه … Readmore

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