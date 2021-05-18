انتحار شاب جامعي في كربلاء

2021/05/18 | 10:26 - المصدر: NRT عربية

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اقدم شاب جامعي، الثلاثاء، على الانتحار في قضاء الهندية شرقي كربلاء.

وافاد مراسل NRT عربية، (18 أيار 2021)، ان "شاب جامعي يبلغ من العمر 20 عاما اقدم على الانتحار في قضاء الهندية شرقي كربلاء".

واضاف، انه "لم يتم الكشف عن سبب الانتحار، وتم نقل الجثة الى الطب العدلي"، مشيرا الى ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادثة".

N.A

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