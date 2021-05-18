ارتفاع اسعار النفط العالمية مدعوماً بانباء افتتاح اقتصادات الولايات المتحدة واوروبا بعد اغلاقات كورونا

2021/05/18 | 10:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط، الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا لتواصل مكاسبها عن اليوم السابق، حيث طغى التفاؤل على إعادة فتح اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا على المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود في آسيا.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا، أو 0.33٪، لتصل … Readmore

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