2021/05/18 | 10:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة اقتربت من الحدود مع الأردن في منطقة بيسان شمالي الأغوار، وفقا لما نقله مراسل قناة "الحرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل ترصد طائرة مسيرة.. ومصادر لـ "الحرة": أطلقت من سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل ترصد طائرة مسيرة.. ومصادر لـ "الحرة": أطلقت من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).