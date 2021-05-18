أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً وخام برنت يتجاوز 70 دولاراً

2021/05/18 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت أسعار النفط العالمية، الثلاثاء (18 أيار 2021)، ارتفاعاً وسط توقعات بحدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط بالولايات المتحدة وأوروبا على الرغم من استمرار أزمة فيروس كورونا في آسيا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 66.45 دولار للبرميل، بينما صعدت اسهم العقود الآجلة لخام برنت وارتفعت إلى أكثر من 70 دولاراً.

وتدعمت أسعار النفط باستئناف الأنشطة الاقتصادية وفتح المجال أمام نشاط السفر في بريطانيا والبرتغال وهولندا بعد إغلاق دام أكثر من أربعة أشهر بسبب كوفيد-19، كما تضاعف التفاؤل حيال تعاف قوي للطلب على البنزين وأنواع الوقود الأخرى في الولايات المتحدة في ضوء تخفيف قيود مختلفة مرتبطة بالجائحة

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