الدفاع المدني تخمد حريقاً وتنقذ 150 دونم من الحنطة في صلاح الدين

2021/05/18 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، الثلاثاء (18 أيار 2021)، إنقاذ 150 دونم من محصول الحنطة في ناحية المعتصم.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاعالمدني في صلاح الدين، تمكنت من إنقاذ 150 دونم من محصول الحنطة ومرسة ماء محورية في منطقة صخرية التابعة لناحية المعتصم".

وأضافت، أن "مفارزها في مركز سامراء تمكنت من السيطرة على الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة في 10 دوانم من محصول الحنطة بكل مهنية وأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي اجزاء الأرض الغير محصودة وبدون اي أضرار بشرية".

وأشار بيان المديرية، إلى أن "سبب الحادث هو تماس كهربائي خارجي من الأسلاك الرئيسية الناقلة للكهرباء".

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