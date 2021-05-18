نائب: الكاظمي سيرسل طلباً إلى البرلمان لتغيير خمسة وزراء في حكومته بهذا الموعد

2021/05/18 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة رحيم العبودي، الثلاثاء (18 أيار 2021)، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ قرارا باستبدال خمسة وزراء في حكومته.

وقال العبودي في تصريح صحفي، إن "الوزراء المقرر استبدالهم هم كل من الصحة والزراعة والصناعة والتجارة والمالية، وسيرسل طلب تغييرهم إلى مجلس النواب في أول جلسة ستعقد بعد عطلة العيد".

وأضاف، أن "استبدال هؤلاء الوزراء الخمسة سيكون على دفعتين أو أكثر، حيث ستقتصر الدفعة الأولى على وزراء الصحة (المستقيل) والزراعة والصناعة، أما الدفعة الثانية ستكون لاستبدال وزيري المالية والتجارة".

وأوضح العبودي، أن "هذا التعديل الوزاري تبنته كتلة سائرون وبدعم من قبل رئيس مجلس الوزراء"، مضيفا أن "هذا الحراك الجاري بين مختلف القوى والأطراف السياسية يأتي ضمن التحضيرات للانتخابات المبكرة، وكذلك أيضا استعدادا لاختيار الكابينة الوزارية المقبلة".

وأشار، إلى أن "بعضا من هذه الكتل والأطراف السياسية بدأت تتناقش فيما بينها على تحديد أسماء الرئاسات الثلاث، وكذلك أسماء المرشحين للوزارات للدورة المقبلة من الان"، معتقدا أن "التغيير الوزاري يحمل إبعادا انتخابية وسياسية".

وتابع العبودي، أن "هناك اختلافا بين الجهات السياسية على تحديد موعد عقد جلسة التصويت على تغيير الوزراء الخمسة".

ولفت إلى أن "هناك كتلاً تصر على استجواب وزير المالية قبل تقديم استقالته، في حين تذهب كتل أخر إلى التصويت على استقالته بدلا من تحديد جلسة لاستجوابه".

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