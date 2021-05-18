وزير النقل: لانمتلك سلطة على اي مطار في العراق

2021/05/18 | 10:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اوضح وزير النقل ناصر الشبلي، الثلاثاء، إن الوزارة ليست لديها سلطة على أي مطار في البلاد.

وأكد الشبلي في حديث صحفي، ان “وزارة النقل ليست لها سلطة على أي مطار في البلاد وانما اغلب المطارات تابعة لسلطة الطيران التي فصلت عن وزارة النقل وربطت بمكتب رئيس الوزراء مباشرة”، مبيناً أنه “لا دخل للوزارة في تلك المطارات والذي أثر بدوره على عمل الطيران بشكل مباشر”.

وأشار الوزير الى ان “مطار النجف الدولي يدار من قبل هيئة شكلتها المحافظة هي مسؤولة عن المطار”.

وبشأن خطوط الطيران أفصح وزير النقل عن “فتح خطوط مع دول جديدة مع دول أوروبا مثل السويد وهولندا بعد رفع الحظر عن الطيران العراقي، فضلاً عن قرب فتح خط طيران إلى أبو ظبي في الإمارات”.

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