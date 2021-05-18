قفزة جديدة في أسعار النفط العالمية وسط تفاؤلات زيادة الطلب

2021/05/18 | 10:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، حيث قفز مزيج "برنت" إلى فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، في ظل حالة تفاؤل في الأسواق حيال زيادة الطلب على الخام في 2021.

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