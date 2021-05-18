قوات البيشمركة حاربت الارهابيين بكل بسالة

2021/05/18 | 11:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعبت قوات بيشمركة كوردستان دوراً كبيراً في محاربة تنظيم داعش الارهابي في محور قرتبه وحمرين وتمكنت من حماية المواطنين من مخاطر وتهديدات الارهابيين.

وقال اللواء مردان جاوشين قائد محور قرتبه -حمرين خلال تصريح خاص لـPUKmedia: منذ ظهور التنظيمات الارهابية في العراق وخاصة في مناطق قرتبه وحمرين استطاعت قوات البيشمركة محاربة تلك المجاميع الارهابية وقدمت العديد من الشهداء في هذا المجال.

واضاف: ان القوات 70 في قوات البيشمركة حاربت الارهابيين على طول جبهات القتال في شنكال وكوير وبعشيقة ووادي النفط وخانقين وجلولاء وقرتبه وكركوك ومناطق اخرى وقدمت تضحيات كبيرة في الحرب ضد الارهابيين.

واوضح: ان 65% من جغرافيا المعارك ضد الارهابيين كانت في حدود مناطق تمركز القوات 70 وكانت لها حصة الاسد في التضحيات وتمكنت من حماية خنادقها ومحاربة الارهابيين بكل بطولة وافشال مخططاتهم.

PUKmedia خاص

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