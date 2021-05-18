في ديالى عشرات المحتجين يقطعون طريقا استراتيجيا للمطالبة بتوفير الكهرباء

2021/05/18 | 11:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قطع العشرات من اهالي قضاء المقدادية في ديالى،اليوم الثلاثاء، طريقاً ستراتيجياً بالمحافظة، للمطالبة بتوفير الطاقة الكهربائية.

وقال مصدر إن "العشرات من اهالي منطقة الهارونية بقضاء المقدادية شمال شرق ديالى، قطعوا، صباح اليوم، طريق بعقوبة - خانقين الاستراتيجي، احتجاجا على سوء الخدمات، وتر...

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