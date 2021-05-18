2021/05/18 | 11:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الثلاثاء 18 مايو 2021 | 10:59 صباحاً

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الثلاثاء..



ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

شهدت أسعار صرف الدولار، الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية في بغداد.



وارتفع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد، مسجلا 148600 دينار، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.



وشهدت اسعار بيع وشراء الدولار في مكاتب الصيرفة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، استقرارا ملحوظا، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 ألف دينار مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.



هذا وكانت بورصة الكفاح المركزية، ببغداد، قد سجلت، أمس الأحد، 148500 دينار مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.

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