21 قتيلا و96 مفقودا في إعصار يضرب الهند التي تصارع كوفيد

2021/05/18 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم سام بانثاكي لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم واعتُبر 96 في عداد المفقودين الثلاثاء بعدما اجتاح إعصار عنيف مناطق غربي الهند ما فاقم معاناة ملايين الأشخاص وسط موجة كارثية من فيروس كورونا.وانقطعت الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص بعد … Readmore

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