رجال في الخفاء - ساطع هاشم

2021/05/18 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم قارنت الصور التي تجمعت في مخيلتي في تلك الحانة وتلك الليلة ببعضها وراجعت التفاصيل بمشقة، وكانت بعضها قد اخذت معانيها من الشواهد الاجتماعية وماسي الانسان ودسائس السياسة، وكأنما تحاكي سر المخلوقات الازلي المنتظم والمخيف، واما الاخريات فهي بعيدة عن التناسق والانسجام، وكل ما امامي ليس الا خطوطاً واشكالاً تصف الخطوط والاشكال بينما التعابير غائبة تماماً وكأنها ذكريات بلا حياة دنيوية تفرض نفسها ولا تعكس ......





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