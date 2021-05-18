لجنة التربية حول إنهاء العام الدراسي: نسعى للاعتماد على درجات نصف السنة

2021/05/18 | 11:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت لجنة التربية النيابية، عزمها عقد اجتماع بشأن إنهاء العام الدراسي الحالي، فيما لفتت إلى أنها تسعى للاعتماد على درجات نصف السنة.

لجنة التربية تسعى لإنهاء العام الدراسي والاعتماد على درجات نصف السنة للمساهمة في إيقاف انتشار الجائحة بين الطلبة

وقال عضو اللجنة صفاء الغانم في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "أعضاء اللجنة يستعدون لعقد اجتماع مع وزارة التربية الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح انهاء العام الدراسي 2020 ــ 2021، أو جعل الامتحانات إلكترونية لما تبقى من الفصل الثاني".

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وأضاف، أن "اللجنة تسعى لإنهاء العام الدراسي والاعتماد على درجات نصف السنة للمساهمة في إيقاف انتشار الجائحة بين الطلبة".

وأوضح الغانم، أن "الاجتماع سيكون فاصلًا لحسم الشائعات المتداولة عبر القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية المتعلقة بإنهاء العام الدراسي الحالي، حيث لا يوجد أي إجراء تم اتخاذه بهذا الصدد، وأن اللجنة ستناقش هذا الأمر كمقترح بسبب ارتباط مصير الطلبة والتلاميذ بالموقف الوبائي العام للبلد".

وأشار إلى أن "مقترح إيقاف الدوام الحضوري وتحويله إلى إلكتروني، له أثر إيجابي مباشر في خفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمدارس، حيث سبق أن سجلت المؤسسات الصحية حالات بين الطلبة كان آخرها تسجيل 440 إصابة في إحدى مدارس محافظة البصرة منذ بدء الدوام الحضوري ما زاد الوضع خطورة على حياة الطلبة والهيئات التدريسية".

وتابع، أن "اللجنة رصدت أيضًا من خلال الجولات الميدانية في مختلف المحافظات أعدادًا من الإصابات بين الطلبة والهيئات التدريسية وتم تسجيل ذلك بتقارير طبية من المراكز الصحية، لذا تم تقديم مقترح بإنهاء العام الدراسي".

وتعتزم وزارة التربية رفع توصيات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الدوام الحضوري وموعد الامتحانات.

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