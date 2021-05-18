قوة محمولة جوا تقبض على مسؤول تجهيز أوكار د1عــش في جزيرة الحضر

2021/05/18 | 11:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على ما يسمى مسؤول تجهيزات اوكار داعش في جزيرة الحضر.

وأكدت الخلية في بيان لها ان مفارز الاستخبارات العسكرية قامت بإنزال جوي نفذ بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد الارهابي ما يسمى المسؤول عن تجهيز اوكار داعش في جزيرة الحضر في الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات غرب نينوى وصلاح الدين، وتقديم الدعم اللوجستي لها من مواد غذائية وطبية ومعدات، مبينة ان القوة المحمولة جوا تمكنت من محاصرة الارهابي والقبض عليه وضبط العجلة التي كانت تحمل مواد الدعم لأوكار داعش.

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