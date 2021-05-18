كهرباء البنوك تشكو من كثرة التجاوزات على الشبكة

2021/05/18 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

شكا مدير كهرباء قطاع البنوك نافع عبد السادة، اليوم الثلاثاء، من كثرة العشوائيات والتجاوزات على الشبكة الكهربائية.

وقال عبد السادة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "مشكلة الكهرباء تتجدد في كل عام بموسم الصيف، بسبب زيادة في الاستهلاك ،ما يتطلب زيادة في ساعات التجهيز"، لافتاً الى أن "قطاع توزيع كهرباء الصدر يعاني من كثرة التجاوزات من قبل المواطنين فضلاً عن العشوائيات، ما يسبب بضياع الطاقة وبشكل كبير".

وأضاف أن "هناك أكثر من مشكلة سواء في المغذيات أو المحولات ضمن حدود المنازل التي أغلبها (طابو زراعي) بسبب وجود تجاوز على الشبكة وبشكل كبير جداً"، مبيناً أن "هذا الموسم يختلف عن بقية المواسم حيث هناك جهود ذاتية تعمل من أجل توفير الطاقة".

وأوضح عبد السادة أن "كهرباء الصدر ارتأت هذا العام بفك الاختناقات الحاصلة في جميع مناطق شرق القناة بتوجيه من قبل وزارة الكهرباء والشركة العامة لكهرباء بغداد، حيث وصلت الى نسب إنجاز كبيرة جداً ، فضلاً عن قيامها بمشروع تحويل المحولات الهوائية الى صندوقية وبنسبة عالية جدا".

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