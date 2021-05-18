2021/05/18 | 11:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مي ياغي في غزة مع دافني روسو في القدس تكثف الاسرة الدولية الثلاثاء حملة المساعي الدبلوماسية لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وعمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بدون أن تلوح بوادر تهدئة بعد أسبوع من التصعيد الدامي.ومنذ بدء … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المساعي الدبلوماسية تتكثف مع تواصل القصف بين إسرائيل وقطاع غزة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المساعي الدبلوماسية تتكثف مع تواصل القصف بين إسرائيل وقطاع غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).