التربية النيابية تكشف عن تحديد موعد لحسم مصير العام الدراسي

2021/05/18 | 11:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت لجنة التربية النيابية عقد اجتماع موسع مع وزارة التربية الاسبوع المقبل لبحث مقترحات انهاء العام الحالي او جعل الامتحانات الكترونية بسبب الاثار المترتبة لجائحة كورونا.

وقال عضو اللجنة، صفاء الغانم، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (18 آيار 2021) ان "اعضاء اللجنة يستعدون لعقد اجتماع مع وزارة التربية الاسبوع المقبل لمناقشة مقترح انهاء العام الدراسي 2020 2021، او جعل الامتحانات الكترونية لما تبقى من الفصل الثاني".

وبين ان "اللجنة تسعى لانهاء العام الدراسي والاعتماد على درجات نصف السنة للمساهمة في ايقاف انتشار الجائحة بين الطلبة".

وتعتزم وزارة التربية رفع توصيات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الدوام الحضوري وموعد الامتحانات، واكدت ان جميع امتحانات الوزارة حضورية".

واوضح الغانم ان "الاجتماع سيكون فاصلا لحسم الشائعات المتداولة عبر القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية المتعلقة بانهاء العام الدراسي الحالي، حيث لايوجد اي اجراء تم اتخاذه بهذا الصدد وان اللجنة ستناقش هذا الامر كمقترح بسبب ارتباط مصير الطلبة والتلاميذ بالموقف الوبائي العام للبلد".

ونوه بأن "مقترح ايقاف الدوام الحضوري وتحويله الى الكتروني، له اثر ايجابي مباشر في خفض اعداد الاصابات بفيروس كورونا بالمدارس، حيث سبق ان سجلت المؤسسات الصحية حالات بين الطلبة كان اخرها تسجيل 440 اصابة في احدى مدارس محافظة البصرة منذ بدء الدوام الحضوري ما زاد الوضع خطورة على حياة الطلبة والهيئات التدريسية".

واضاف ان "اللجنة رصدت ايضا من خلال الجولات الميدانية في مختلف المحافظات اعدادا من الاصابات بين الطلبة والهيئات التدريسية وتم تسجيل ذلك بتقارير طبية من المراكز الصحية، لذا تم تقديم مقترح بانهاء العام الدراسي".

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