2021/05/18 | 11:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

726 مشاهدة

سجلت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي ارتفاعا جديدا في مكاتب الصيرفة المحلية.

وجاءت اسعار الصرف لصباح اليوم (18 آيار 2021) كالتالي:

بغداد - بورصة الكفاح

148,600

....

السعر في الصيرفات ( تقريبي)

148,000

149,000

——————————————

البصرة / بورصة

148,600

——————————

اربيل / بورصة

148,600

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يستمر في الارتفاع مقابل الدينار العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يستمر في الارتفاع مقابل الدينار العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).