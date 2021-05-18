الرئاسة اللبنانية: تصريحات شربل وهبة

2021/05/18 | 11:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، بشأن دول الخليج جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، حيث ألقى باللوم عليها في انتشار تنظيم الدولة الإسلامية، في تصريحات قد تزيد الضغط على العلاقات المتوترة بالفعل.

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