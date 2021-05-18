إصابة 4 أشخاص بسقوط عجلة من أعلى جسر بين النجف والديوانية (صور)

2021/05/18 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء (18 أيار 2021)، بسقوط عجلة من أعلى أحد الجسور في المحافظة، الذي يربطها مع محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عجلة سقطت من أعلى جسر الشامية المعلّق، الذي يربط بين محافظتي النجف والديوانية".

وأضاف، أن "الحادث أدى إلى وقوع 4 إصابات، وتسبب بأضرار كبيرة لحقت في العجلة".

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