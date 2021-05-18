بعد قطع طريق حيوي فيها.. وزير الكهرباء يصل إلى ديالى لمناقشة ملف الطاقة

2021/05/18 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وصل وزير الكهرباء، ماجد حنتوش، الثلاثاء (18 أيار 2021)، إلى محافظة ديالى بمناقشة ملف الكهرباء وتراجع ساعات التجهيز.

وقال مصدر حكومي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الكهرباء وصل إلى بعقوبة وعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملف منظومة الكهرباء وتحدياتها في ظل وجود نقص كبير في امدادات الطاقة لبعض المناطق".

وأضاف، أن "وصول الوزير يأتي بعد خروج أهالي المقدادية ثاني اكبر مدن ديالى للخروج بتظاهرات وقطع طريق بعقوبة-خانقين الاستراتيجي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي في ديالى، بأن عشرات المواطنين قطعوا طريقاً حيوياً في المحافظة احتجاجاً على تردي الكهرباء.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العشرات من مواطني ديالى قطعوا طريق بعقوبة- خانقين الاستراتيجي قرب في قضاء المقدادية 40 كم شمال شرقي بعقوبة".

وأضاف، أن "المتظاهرين قطعوا الطريق الحيوي احتجاجا على سوء الكهرباء وتراجع ساعات التجهيز خلال الأيام الماضية".

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