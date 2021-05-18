الجيش الإسرائيلي يواصل قصف أنفاق ومنازل قادة حماس في غزة

2021/05/18 | 11:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه واصل الليلة الماضية قصف أنفاق ومنازل قادة حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر تويتر، إن القوات الإسرائيلية شنت غارات على “خمسة منازل لقادة في حماس في أنحاء قطاع غزة، والتي استخدمت بنى إرهابية لإدارة القتال، حيث طال القصف منزل قائد كتيبة غرب جباليا، وقادة سرايا في جباليا والزيتون، بالإضافة إلى منزل مسؤول كبير في القوة البحرية لحماس”.

كما واصلت الطائرات الإسرائيلية استهداف شبكة الأنفاق، وشنت سلسلة غارات عليها في شمال قطاع غزة.



وطال القصف 65 هدفاً من خلال نحو 62 طائرة حربية و120 صاروخاً دقيقاً.

وأعلن المتحدث أيضاً استهداف مواقع إطلاق صواريخ كانت معدة للانطلاق نحو تل أبيب، والقدس، وعسقلان، فضلاً عن عدد من المقار.

وأعلن المتحدث رصد إطلاق الفصائل الفلسطينية في غزة، بين السابعة مساء أمس والسابعة صباحاً اليوم، نحو 90 صاروخا على إسرائيل، سقط نحو 20 منها داخل قطاع غزة بينما تصدت واعترضت القبة الحديدية العشرات منها.

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