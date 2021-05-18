2021/05/18 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على مطلوب بقضايا نصب واحتيال واخر بتهمة التزوير في سامراء.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بالنصب والاحتيال والتزوير في سامراء المركز الخبري الوطني.

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