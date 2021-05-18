وفد امريكي يبحث التعاون مع الادارة الذاتية في شمال سوريا

2021/05/18 | 11:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية الامريكية وصول وفد يضم مسؤولين في الخارجية والبيت الابيض الى شمال شرق سوريا، فيما اكد سياسي كوردي اهمية الزيارة في ظل استمرار المخاطر التركية.

وقالت الوزارة في بيان لها ان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية جوي هود، برفقة نائب مساعد وزير الخارجية والممثل الخاص بالنيابة لسوريا إيمي كترونا، ونائب المبعوث الخاص لسوريا ديفيد براونشتاين، ومدير مجلس الأمن القومي للعراق وسوريا في البيت الأبيض زهرة بيل، سافروا إلى شمال شرق سوريا.

وحسب بيان الخارجية فإن الوفد سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية وكبار أعضاء المجلس وزعماء العشائر من الرقة ونظرائهم العسكريين في التحالف الدولي والجهات الفاعلة الإنسانية".

ونقل البيان عن مساعد وزير الخارجية بالإنابة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالتعاون والتنسيق في التحالف لهزيمة داعش، واستمرار الاستقرار في شمال شرق سوريا، وإيصال مساعدات إلى المناطق المحررة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش.

كما اكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الامريكي التزام بلاده بدعم جميع الجهود الرامية إلى ايجاد حل سياسي للصراع السوري.

من جانبه اكد فتح الله حسيني عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكوردي في سوريا، اهمية الزيارة في وقت تستمر فيه المخاطر التركية على شمال وشرق سوريا.

وقال حسيني في تصريح خاص لـ PUKmedia، إن "زيارة وفد أمريكي رفيع إلى مناطق روجآفا وشمال وشرق سوريا مهمة جداً في وقت لم تتوقف فيه المخاطر التركية على تلك المناطق وفي وقت يتم ترتيب البيت الكوردي برعاية أمريكية ومبادرة الجنرال مظلوم عبدي".

وأضاف حسيني بان "أهمية الزيارة تنعكس إيجابا على المشروع السياسي القائم لا سيما وأن لقاءات الوفد الامريكي السياسي والاقتصادي تركز على اللقاء مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

PUKmedia / فائق إيزدي

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