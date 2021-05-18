2021/05/18 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني “بغداديات” عنوان يختزل في أحرف محدودة المناخ الحضاري والثقافي لمدينة عريقة شامخة، ويقدم لمزاد فني استثنائي يحمل نفحات من تاريخها الحديث.المزاد تقيمه دار بونامز في لندن يوم الثاني من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بغداديات”..



مزاد لمقتنيات أشهر رواد العمارة العراقية في لندن المركز الخبري الوطني.

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