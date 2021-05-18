برلمان كردستان يمنع رئيس كتله الحراك من الدخول مجدداً والاخير يضع شرطاً للاعتذار

2021/05/18 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع برلمان كوردستان مرى أُخرى كاظم فاروق رئيس كتلة الحراك الجديد من الدخول للمبنى والمشاركة في الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء.وقال فاروق في مؤتمر صحفي عقده اليوم: “ليمنعوني من الدخول وهذا لا يهم ولكن إذا كانوا شجاعا فليمنعوا الحكومة … Readmore

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