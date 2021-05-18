مدير منظمة الصحة يندد بالوضع “المروع” في إقليم تيغراي الإثيوبي

2021/05/18 | 11:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد مدير منظمة الصحة العالمية الاثنين بالوضع “المروع” في تيغراي، حيث يموت كثيرون بسبب الجوع وتتزايد عمليات الاغتصاب في هذه المنطقة الواقعة شمال اثيوبيا وتنهشها الحرب.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في المؤتمر الصحافي الذي تعقده … Readmore

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