تصريح جديد من لجنة التربية النيابية حول العام الدراسي والدوام

2021/05/18 | 11:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعاً مع وزارة التربية لمناقشة إنهاء العام الدراسي الحالي، فيما استبعدت تمديد العام الدراسي.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري إن “قرار إعادة الدوام بشكل حضوري أمر خاص باللجنة العليا للسلامة الوطنية”، لافتاً الى أن “اتخاذ قرارات بالدوام الحضوري يحتاج الى تمديد العام الدراسي كون العام الدراسي شارف على نهايته من حيث مدته الزمنية”.

وأضاف أنه “من الصعب تمديد العام الدراسي الحالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتأثيره على إجراء الامتحانات خصوصاً للمراحل المنتهية وأيضا على بداية العام الدراسي القادم”.

وأكد أن “لجنة التربية سيكون لها اجتماع مع وزارة التربية لمناقشة إنهاء العام الدراسي الحالي ووضع الآلية المناسبة للامتحانات النهائية”، مبيناً أن “اللجنة ستقدم مقترحاً بإنهاء العام الدراسي الحالي وإجراء الامتحانات النهائية لكافة المراحل فيما إذا استمر انخفاض عدد الإصابات بالشكل الحالي”.

وقدمت لجنة التربية النيابية، أمس الاثنين، مقترحاً لإنهاء العام الدراسي للصفوف غير المنتهية ،وهو اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية، فيما شددت على ضرورة أداء الامتحانات ،لاسيما السادس الاعدادي.

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