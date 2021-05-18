تبادل القصف مستمر بين إسرائيل وقطاع غزة ومقتل أكثر من 200 فلسطيني

2021/05/18 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل القصف الإسرائيلي بعد ظهر الإثنين على قطاع غزّة ليدخل أسبوعه الثاني، ما أدّى إلى مقتل نحو مئتي فلسطيني وعشرة إسرائيليّين في المواجهة الدامية بين الطرفين رغم الدعوات الدوليّة المتكرّرة إلى وقف التصعيد.

وأُطلِقت صواريخ عدّة مساء الإثنين من جنوب لبنان باتّجاه إسرائيل التي ردّت بإطلاق مدفعيّتها نحو مصادر النيران، حسب ما قالت مصادر أمنيّة في البلدين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه رصد إطلاق ست قذائف من داخل لبنان لم تطل الأراضي الإسرائيليّة، مبينا ان المدفعيّة الإسرائيليّة قامت بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران ردّاً على ذلك.

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