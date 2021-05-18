النائب الخشان يتوقع ازدياد عمليات الاغتيال كلما اقتربت الانتخابات خصوصاً بين المرشحين والفائزين

2021/05/18 | 11:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد النائب المستقل باسم خشان، خلو الايام المقبلة التي تسبق الانتخابات وكذلك التي تليها من عمليات الاغتيال لبعض المرشحين والفائزين ايضا بالانتخابات، لافتا الى ان بعض الجهات قد تلجأ الى استخدام الرصاصة الواحدة لايصال بعض شخصياتها الى السلطة.وقال خشان … Readmore

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