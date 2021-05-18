عمليات بغداد تعلن اعتقال متهمين احدهم بتهمة الارهاب وضبط اسلحة غير مرخصة

2021/05/18 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال متهمين احدهم بتهمة الارهاب وضبط اسلحة غير مرخصة، فيما اشارت الى ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة.

وذكر بيان لعمليات بغداد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "القطعات الأمنية تواصل عملياتها الاستباقية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وملاحقة الخارجين على القانون، من خلال تنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".

واشار الى ان "فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة، فضلاً عن تامين الحماية للمراكز الانتخابية ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد".

واضاف ان "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم قام بإطلاق النار على أحد الأشخاص إثر خلاف شخصي بينهما في منطقة جميلة، ومتهم اخر مخمور يطلق العيارات النارية في الهواء من سلاح بندقية، كما تم مصادرة أسلحة غير مرخصة".

وتابع البيان، ان "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب، ومتهم آخر بالسرقة، فيما تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من اعتقال (5) متهمين أحدهم بترويج المواد المخدرة مع ضبط (20 غم) من الكرستال و(29) حبة مخدرة، بالإضافة الى مصادرة (10) بنادق و(10) مسدسات غير مرخصة".

وتابع انه "تم ضَبَطَ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة، فضلاً عَن غَلَقٌ عَدَدٍ مِنْ الْمُحَالِ وَالْمَلاَعِب وَالْمَقَاهي الْمُخَالَفَة لتعليمات الًصَحية".

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