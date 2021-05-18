2021/05/18 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

7 مشاهدة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة قرب مرآب الرفاعي شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر في تصريح لـNRT، اليوم (18 آيار 2021) ان عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة على الطريق العام انفجرت قرب كراج الرفاعي، مبينا ان الانفجار لم يتسبب بأضرار مادية او بشرية وخلف حفرة بعمق 20 سم وقطر 40 سم فقط.

واشار المصدر إلى ان قوة من مكافحة المتفجرات في ذي قار وصلت الى محل الحادث للتعرف على نوعية العبوة واتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة برفع العينة من محل الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار قرب مراب للسيارات في ذي قار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار قرب مراب للسيارات في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).