هجوم مسلح في بغداد بسبب ديون مالية

2021/05/18 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقدم شخصان مسلحان، الثلاثاء، باطلاق النار على مواطن بسبب خلاف على ديون مالية فيما بينهم بمدينة الصدر في بغداد.

وقال مراسل NRT عربية، (18 أيار 2021)، ان "الشخصين المسلحين قاما بإطلاق النار على شخص كاسب بسبب خلاف على ديون مالية فيما بينهم ضمن منطقة جميلة بمدينة الصدرفي بغداد".

واضاف، ان "الشخصين قاموا باعطاء بضاعة عن طريق التصريف ولم يتم تسديد الديون وعلى اثرها اصيب الرجل بطلق ناري في ساقه وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".

واوضح المراسل، ان "القوات الامنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة".

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