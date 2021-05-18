2021/05/18 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء (18 أيار 2021)، بأن شخصاً انتحر بعد إطلاق النار على نفسه في قضاء خانقين.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصاً يبلغ من العمر 33 عاماً أطلق النار على نفسه داخل منزله في قضاء خانقين 100 كم شمال شرق بعقوبة"، لافتاً إلى أن "أسباب الانتحار مجهولة لغاية الآن".

وأضاف، أن "الشرطة وصلت إلى منزل الشخص المنتحر، ونقلت جثته إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الانتحار".

يُشار إلى أن ديالى سجلت اكثر من 20 محاولة انتحار انتهى اغلبها بوفاتهم خلال العام الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار ثلاثيني داخل منزله في ديالى لأسباب مجهولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار ثلاثيني داخل منزله في ديالى لأسباب مجهولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).