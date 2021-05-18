جهاز مكافحة الارهاب يعتقل ثلاثة إرهابيين في كركوك والانبار

2021/05/18 | 12:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اعتقال ثلاثة إرهابيين في محافظتي كركوك والانبار.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللاوء يحيى رسول في بيان إن “تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب يستمر بعمليات تطهير المُدن من بقايا داعـش، حيث احكم رجالنا الأبطال قبضتهم على (٣) إرهابيين من بقايا العصابات التكفيرية في مُحافظتي (كركوك، والأنبار )”.

وبين إن “جهاز مُكافحة الإرهاب يُتابع بدقة التحركات الجبانة لعصابات داعـش الإرهابية، ويجدد عهده بضرب اوكارهم أينما كانت في القريب العاجل”.

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