الفنانة سما الشيبي تلأم في أعمالها جراح الحرب والمنفى

2021/05/18 | 12:40 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف ليانا صالح في هذه الحلقة من برنامج ثقافة الفنانة البصرية سما الشعيبي التي تسائل في أعمالها مواضيع كالحرب والمنفى، السيطرة والهوية الوطنية.



مستخدمة عدة وسائط كالتصوير وفن الفيديو والتجهيز.



مقاربتها الشاعرية تتقاطع مع تجربتها الشخصية المليئة بالحروب والنكبات التي ضربت موطني والديها الأصليين في فلسطين والعراق.

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