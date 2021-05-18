القبض على مبتز إلكتروني هدد فتاة بنشر صورها

2021/05/18 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة إلكترونيا.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب الاعظمية تمكنت من القبض على متهم قام بابتزاز فتاة إلكترونيا وهددها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) والتشهير بها إذا لم تدفع له مبلغا من المال".

واضاف البيان، انه "تم تدوين أقوال المتهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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