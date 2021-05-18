2021/05/18 | 12:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قدم المتولي الشرعي للعتبة الحسينية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفلة بعمر 15 عاما تعمل لتعيل عائلتها :ممثل السيستاني يستقبل عائلتها مع عائلة اخرى من كركوك ويقدم لهما الدعم وراتب شهري) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
راتب شهري قدره 500 الف دينار مع وجبات
غذائية بصورة مستمرة مع توفير رعاية
صحية لعائلتين من محافظة كركوك قصدتا
العتبة الحسينية المقد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفلة بعمر 15 عاما تعمل لتعيل عائلتها :ممثل السيستاني يستقبل عائلتها مع عائلة اخرى من كركوك ويقدم لهما الدعم وراتب شهري) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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