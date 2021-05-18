طفلة بعمر 15 عاما تعمل لتعيل عائلتها :ممثل السيستاني يستقبل عائلتها مع عائلة اخرى من كركوك ويقدم لهما الدعم وراتب شهري

2021/05/18 | 12:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

راتب شهري قدره 500 الف دينار مع وجبات

غذائية بصورة مستمرة مع توفير رعاية

صحية لعائلتين من محافظة كركوك قصدتا

العتبة الحسينية المقد

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