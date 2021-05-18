ارتفاع اسعار النفط يزيد حصة كوردستان من الموازنة

2021/05/18 | 12:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو في اللجنة المالية النيابية ان اقليم كوردستان لم يحدد بعد موعدا لزيارة وفد منه الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان وفدا فنيا من اقليم كوردستان سيزور بغداد لبحث آلية تنفيذ المادة (11) من قانون الموازنة الاتحادية، مشيرا الى ان موعد زيارة الوفد لم يحدد بعد.

من جانب آخر اكد النائب شيروان ميرزا ان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية سيؤثر على احتساب حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية ويزيد اقيام كميات النفط المحتسبة في قانون الموازنة، مشيرا الى ان الوفد الفني الذي سيزور بغداد سيبحث ايضا الاتفاق على سعر برميل النفط لاحتساب حصة الاقليم هل يكون حسب ما في قانون الموازنة ام حسب سعره في الاسواق.

يذكر ان اسعار النفط في الاسواق العالمية سجلت ارتفاعا اليوم الثلاثاء، لم تبلغ منذ شهر آذار الماضي، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 69.65 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 66.45 دولار للبرميل.

PUKmedia / فائق إيزدي

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