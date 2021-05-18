2021/05/18 | 12:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلمان كردستان يصوت على رئيس جديد لهيئة حقوق الإنسان في الإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/18 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كردستان يصوت على رئيس جديد لهيئة حقوق الإنسان في الإقليم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كردستان يصوت على رئيس جديد لهيئة حقوق الإنسان في الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).